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В Харьковской области во время отдыха погибла 12-летняя девочка: подробности трагедии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Харьковской области во время отдыха погибла 12-летняя девочка: подробности трагедии

В Харьковской области погибла 12-летняя девочка. / Фото: pixabay.com

Полиция устанавливает причину трагедии.

В городе Первомайский Харьковской области в воскресенье, 18 июня, трагически погибла 12-летняя девочка. Она утонула в местном пруду.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По данным полиции, ребенок отдыхал на берегу местного водоема. Тогда ребенок решил поплавать и начал тонуть. Ее бросились спасать случайные свидетели. Ребенка вытащили из воды и делали сердечно-легочную реанимацию, пока ехали медики. Однако девочка скончалась.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 Лозовского РИН и работники ювенальной превенции. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай", — сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области утонул 10-летний мальчик. Он хотел переплыть реку, но утонул.

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Дата публикации
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1273
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