В Харьковской области во время пожара обгорели мать с младенцем

Причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.

В городе Мерефа Харьковской области в субботу, 5 июня, утром произошел пожар в частном доме. В огне пострадали мать с младенцем.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вызов о пожаре поступил на номер 101 около семи часов утра. На его ликвидацию направили два отделения спасателей 49-й Государственной пожарно-спасательной части из г. Мерефа.

"На время их прибытия стало известно, что горит крыша и веранда частного домовладения на площади около 60 кв. м. На тушение пожара пожарные подали два пожарных ствола от автоцистерн. Впоследствии выяснилось, что в результате действия открытого пламени пострадала 25-летняя женщина с двухнедельным младенцем. Сейчас они с ожогами находятся в харьковских больницах", — говорится в сообщении.

Пожар локализовали за полчаса, а полностью ликвидировали — в течение двух часов.

"Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Житомирской области во время пожара погибли отец и сын. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

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