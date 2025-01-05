В Харьковской области во время пожара в психоневрологическом интернате пострадали 6 человек

Харьковщина: во время пожара в психоневрологическом интернате пострадали 6 человек

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Харьковской области в сообщении в соцсетях.



Пожар произошел в 21:44 в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната в г. Южное.



Горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания 2 кв. м.

Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.



В 22.10 пожар локализовали и впоследствии ликвидировали.

Причина устанавливается.

Напомним, в Николаевской области 16-летней воспитаннице КЗ "Березковский учебно-воспитательный комплекс "Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" принудительно сделали аборт.

Известно, что 16-летнюю девушку поместили в изолятор интерната, где она принудительно принимала абортивные медицинские препараты.