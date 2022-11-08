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В Харьковской области во время разминирования на взрывчатке подорвался 32-летний спасатель

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
181
Время на прочтение
1 мин
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В Харьковской области во время разминирования на взрывчатке подорвался 32-летний спасатель

Фото: Правительственный портал

В Харьковской области области на мине подорвались два человека.

В Харьковской области минная опасность остается высокой. На взрывных устройствах подорвались два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Во время разминирования в Харьковском районе получил травмы 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненного медики оценивают как тяжелое.

В Балаклейской громаде 61-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве. Его госпитализировали в медицинское учреждение, состояние пострадавшего тяжелое.

В ОВА призвали граждан быть осторожными и не ходить по лесополосам, полям и кустарникам.

Процесс разминирования в Харьковской области продолжается.

Напомним, что в Украину прибудут саперы из Камбоджи. Они будут учить украинских коллег разминировать. Камбоджа считается одной из самых заминированных стран в мире, а камбоджийские саперы – лучшими специалистами по разминированию.

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