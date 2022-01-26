В Харьковской области водитель внедорожника пытался проскочить, но въехал в фуру

В Харьковской области водитель внедорожника пытался проскочить, но въехал в фуру

Пассажиры внедорожника получили травмы, а водитель погиб

Смертельная авария в Харьковской области — на киевской трассе вблизи поселка Коротич столкнулись грузовик и внедорожник.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

По словам свидетелей, с управлением не справился водитель авто, он выехал на встречную, где один за другим ехали два грузовика. На скорости внедорожник столкнулся с первым грузовиком, от удара обломки авто разлетелось на десятки метров. Водитель фуры, следовавший следом, пытался избежать аварии, выкрутил руль и вылетел в кювет.

Водители грузовиков отделались испугом, а вот водитель внедорожника погиб на месте. С ним в салоне были еще трое пассажиров – у них незначительные травмы.

В полиции ждут результатов экспертизы, не исключают: он мог быть пьяным.

Смертельное ДТП: в Харьковской области столкнулись грузовик и внедорожник

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