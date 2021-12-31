В Харьковской области водители не пропускали скорую, которая везла ребенка с приступом в больницу (видео)

Скорой мешали ускориться автомобили на дороге.

В Балаклее Харьковской области медики скорой не могли быстрее доставить в больницу девочку, нуждающуюся в неотложной госпитализации. Их не пропускали водители автомобилей на дороге.

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Видео выложили на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медики транспортировали в больницу девочку с приступом аппендицита.

"На видео бригада экстренной медицинской помощи в городе Балаклея осуществляет госпитализацию 11-летнего ребенка с диагнозом: аппендицит", — говорится в сообщении.

Медики обратились к водителям с просьбой уступать дорогу скорой каретам.

На кадрах видно, как скорая с включенными сиренами двигается по оживленной дороге. Ее тормозит микроавтобус впереди, который долго не может съехать с дороги, хотя несколько раз попадаются "карманы", где можно остановиться. В конце концов скорая выехала на встречную и объехала микроавтобус.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Хорошо, что жива.

Те, кто не пропускает скорые, по-видимому, думают, что они и их родные бессмертны. Пока никто не отменял эффект бумеранга.

Можно только пожелать тем, кто не пропускает, на себе почувствовать, что такое долго ждать скорую, из-за пробок и не пропускающих.

Меня тоже везли на скорой, и все пропускали, спасибо таким водителям.

Напомним, что после пожара в больнице в Косовской ЦРБ пострадали медицинские работники, пациенты больницы, родственники погибших нуждаются прежде всего в психологической помощи и поддержке.

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