В Харьковской области водители не пропускали скорую, которая везла ребенка с приступом в больницу (видео)

Скорой мешали ускориться автомобили на дороге.
В Балаклее Харьковской области медики скорой не могли быстрее доставить в больницу девочку, нуждающуюся в неотложной госпитализации. Их не пропускали водители автомобилей на дороге.
Видео выложили на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Медики транспортировали в больницу девочку с приступом аппендицита.
"На видео бригада экстренной медицинской помощи в городе Балаклея осуществляет госпитализацию 11-летнего ребенка с диагнозом: аппендицит", — говорится в сообщении.
Медики обратились к водителям с просьбой уступать дорогу скорой каретам.
На кадрах видно, как скорая с включенными сиренами двигается по оживленной дороге. Ее тормозит микроавтобус впереди, который долго не может съехать с дороги, хотя несколько раз попадаются "карманы", где можно остановиться. В конце концов скорая выехала на встречную и объехала микроавтобус.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Хорошо, что жива.
- Те, кто не пропускает скорые, по-видимому, думают, что они и их родные бессмертны. Пока никто не отменял эффект бумеранга.
- Можно только пожелать тем, кто не пропускает, на себе почувствовать, что такое долго ждать скорую, из-за пробок и не пропускающих.
- Меня тоже везли на скорой, и все пропускали, спасибо таким водителям.
Напомним, что после пожара в больнице в Косовской ЦРБ пострадали медицинские работники, пациенты больницы, родственники погибших нуждаются прежде всего в психологической помощи и поддержке.
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