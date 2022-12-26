В Харьковской области восстановили мост, который уничтожили оккупанты во время отступления (фото)

Мост в селе Мартово Чугуевском районе на Печенежском водохранилище оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали.

Об этом сообщает Харьковская ОВА в социальных сетях.

В настоящее время объект восстановлен. Накануне через мост возобновили движение транспорта. Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов, жителям пострадавших населенных пунктов и оккупированных территорий региона.

Специалисты ГП «Дороги Харьковщины» проделали большой объем работ: демонтировали разрушенные конструкции, возвели новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию, застелили новое асфальтное покрытие.

Продолжаются работы по восстановлению других объектов, разрушенных оккупантами.

Восстановление Украины после войны

Проектировщик штаб-квартиры для Apple и лондонского стадиона "Уэмбли" взялся за восстановление Харькова. Норман Фостер – британский архитектор, которого считают основателем стиля “хай-тек”, уже полгода работает на генеральном плане города, которое пострадало от обстрелов оккупантов.

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Также "Армия восстановления" привлекла более 3,3 тысячи безработных к восстановлению страны. В настоящее время общественно полезные работы проводятся в девяти областях – Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской.

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