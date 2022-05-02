В Харьковской области возобновили движение по двум переправам — Укравтодор

Дорожники Харьковской области совершили временные объезды двух искусственных сооружений на трассе Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Большой Бурлук.

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

Чтобы возобновить жизнедеятельность некоторых территориальных дорог, работаем над созданием безопасных логистических цепочек. В ходе боевых действий ряд мостов в области был разрушен, в настоящее время совершены временные объезды двух искусственных сооружений на автомобильной дороге. Всего в работе было задействовано 27 рабочих, девять единиц техники. На первом объекте устроено 250 м временной дороги, на втором – 150 м», – говорится в сообщении.

По состоянию на утро понедельника в Харьковской области за период военного положения было ликвидировано 40 299 кв.м. ямочности. Эта работа проходит ежедневно.

От сожженной техники и других последствий вторжения войск государства-террориста россии очищено более 100 км дорог области.

«На всех освобожденных территориях, на дорогах и населенных пунктах дорожники работают только после тщательного разминирования. Победа будет за нами! — отмечают в Укравтодоре.

Недавно министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что восстановление освобожденных от оккупации территорий начинается именно с обеспечения возможности проезда, потому что без логистики невозможны подвоз продуктов, лекарств, горючего, гуманитарной помощи и возвращение людей.

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