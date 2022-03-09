В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов.

В Харьковской области возобновили работу телевизионного вещания. Кроме эфира, трансляцию можно включить через спутник, Youtube или "Дію".

Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

"Сейчас харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель — UA Харьков. Телебашня в Харькове пострадала от обстрела оккупантами 6 марта", — отметили в Госспецсвязи.

Кроме того, смотреть украинские каналы можно и в видеосервисе Youtube, на ОТТ-сервисах, в приложении "Дія" (только сначала программу необходимо обновить), а также на платформах: YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv .

Все трансляции для украинских зрителей бесплатны.

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