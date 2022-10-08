В Харьковской области врач продавала "негодность" в армию за 25 тыс. долларов

В Харьковской области врач получала взятки за влияние на главу призывной комиссии. Ее будут судить за то, что продавала "негодность" военной службе.

Об этом сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении работницы "Городской клинической больницы № 14 имени проф. Гиршмана".

Следователи установили, что в июле врач был членом военно-врачебной комиссии на базе Слободского объединенного районного терцентра комплектования и соцподдержки. Она получила взятку за влияние на председателя призывной комиссии во время прохождения призывником медосмотра, а также определение степени непригодности мужчины в военную службу.

За 25 тыс. долларов житель Харькова получил бы временное удостоверение военнообязанного с отметкой о непригодности к прохождению военной службы.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский упразднил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию. Призывная кампания в Украине в октябре-декабре производиться не будет, а увольнение в запас военнослужащих откладывается на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

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