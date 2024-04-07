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В Харьковской области враг изменил тактику обстрелов: возможна принудительная эвакуация населения — Синегубов

В Харьковской области враг изменил тактику обстрелов: возможна принудительная эвакуация населения — Синегубов

Россия атакует Харьков сбросами управляемых авиационных бомб/коллаж ТСН.ua

Российские террористы и днем, и ночью наносят повторные удары по одной и той же локации.

Российская террористическая армия продолжает массированно обстреливать города и села Харьковщины, терроризируя мирное население и поражая энергетическую инфраструктуру. При этом враг изменил тактику нанесения ударов.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА в эфире национального телемарафона "Единые новости".

“Наблюдаем изменение тактики вражеских обстрелов: системно день и ночь наносятся повторные удары по одной локации. Учитывая ситуацию, просим жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах”, — предупредил Синегубов.

По его словам, наибольшим обстрелам подверглись населенные пункты на Купянском направлении — Волчанск, Боровая. Рассматривается возможность эвакуации из северной части Харьковщины. Речь идет о тех населенных пунктах, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами.

“В полдень россияне КАБами обстреляли пригород Золочева. Повреждены резервуары и технические сооружения местного предприятия, выбиты окна в частных домах. Без пострадавших”, – проинформировал начальник ОВА.

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В результате вражеских обстрелов на территории области действуют плановые отключения света. "Есть недостаток мощностей, но угрозы для масштабного отключения света по городу пока не наблюдаем", — отметил Олег Синегубов.

Напомним, президент Зеленский заявил, что Украина готовит "очень конкретный и справедливый ответ" за ракетные атаки России по Харькову и другим городам на востоке.

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