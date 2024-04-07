В Харьковской области враг изменил тактику обстрелов: возможна принудительная эвакуация населения — Синегубов

Российские террористы и днем, и ночью наносят повторные удары по одной и той же локации.
Российская террористическая армия продолжает массированно обстреливать города и села Харьковщины, терроризируя мирное население и поражая энергетическую инфраструктуру. При этом враг изменил тактику нанесения ударов.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА в эфире национального телемарафона "Единые новости".
“Наблюдаем изменение тактики вражеских обстрелов: системно день и ночь наносятся повторные удары по одной локации. Учитывая ситуацию, просим жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах”, — предупредил Синегубов.
По его словам, наибольшим обстрелам подверглись населенные пункты на Купянском направлении — Волчанск, Боровая. Рассматривается возможность эвакуации из северной части Харьковщины. Речь идет о тех населенных пунктах, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами.
“В полдень россияне КАБами обстреляли пригород Золочева. Повреждены резервуары и технические сооружения местного предприятия, выбиты окна в частных домах. Без пострадавших”, – проинформировал начальник ОВА.
Читайте ведущие новости дня:
- Новое наступление РФ, недостаток боеприпасов и "обмен всех на всех": главное из интервью Буданова
- Самая старая армия Европы: почему в Украине воюют "деды", когда Россия на фронт уносит от 18 лет
- Новая система въезда в ЕС: какие изменения ждут украинцев
В результате вражеских обстрелов на территории области действуют плановые отключения света. "Есть недостаток мощностей, но угрозы для масштабного отключения света по городу пока не наблюдаем", — отметил Олег Синегубов.
Читайте также: