В Харьковской области враг пытается контратаковать ВСУ, чтобы восстановить ранее утраченные позиции

В Харьковской области враг пытается контратаковать ВСУ, чтобы восстановить ранее утраченные позиции

На Харьковском направлении продолжаются бои.

Оккупанты начинают констратаковать позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БПЛА", — сообщают в Генштабе.

Минувшие сутки продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Тернова и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

Напомним, что в Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, россияне еще и используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ.

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