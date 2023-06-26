В Харьковской области временно перекроют часть дороги государственного значения: подробности

В Харьковской области на несколько дней перекроют часть дороги государственного значения. Речь идет о трассе Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка в Харьковской области.

Об этом сообщила Служба автодорог Харьковской области

Отмечается, что с 26 по 30 июня — с 09:00 до 14:00 дорогу будут перекрывать из-за работ по разминированию. Речь идет о участке км 41+700 – км 44+700. Дорогу закроют на время работ по обоим направлениям.

"В связи с проведением разминирования объектов дорожной инфраструктуры Приказом начальника Службы восстановления в Харьковской области введено закрытие движения для всех транспортных средств на автомобильной дороге", — говорится в сообщении.

Водители просят учитывать временные неудобства.

Напомним, саперы уже больше года очищают от мин деоккупированную Киевщину. Оккупанты оставили после себя такое количество взрывоопасных предметов, что до сих пор на территории области их находят чуть ли не каждый день. Противотанковые, противопехотные, минометные мины, неразорванные снаряды, ракеты от реактивных систем и даже крылатые ракеты – это перечень всего того рашистского железа, которое утилизируют наши саперы ежедневно.

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