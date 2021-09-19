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В Харьковской области вспыхнула база отдыха с людьми внутри: есть пострадавшие (фото)

В Харьковской области вспыхнула база отдыха с людьми внутри: есть пострадавшие (фото)

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Предыдущая причины возгорания — неисправная электропроводка.

На базе отдыха в поселке Печенеги Чугуевского района Харьковской области в воскресенье, 19 сентября, в 6:08 произошел пожар.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Пожар произошел в деревянном доме. На момент возгорания там было 10 человек. Двух пострадавших, 43-летнего мужчину и 35-летнюю женщину с травмами госпитализировали. Еще 8 человек отказались от медицинской помощи.

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Пожар ликвидировали спасатели. Предыдущая причины возгорания — неисправная электропроводка.

В полиции открыли производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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Напомним, в Харькове сгорели шесть автомобилей, стоимостью в миллионы гривен.

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