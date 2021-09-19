В Харьковской области вспыхнула база отдыха с людьми внутри: есть пострадавшие (фото)

Предыдущая причины возгорания — неисправная электропроводка.
На базе отдыха в поселке Печенеги Чугуевского района Харьковской области в воскресенье, 19 сентября, в 6:08 произошел пожар.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
Пожар произошел в деревянном доме. На момент возгорания там было 10 человек. Двух пострадавших, 43-летнего мужчину и 35-летнюю женщину с травмами госпитализировали. Еще 8 человек отказались от медицинской помощи.
Пожар ликвидировали спасатели. Предыдущая причины возгорания — неисправная электропроводка.
В полиции открыли производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове сгорели шесть автомобилей, стоимостью в миллионы гривен.