В Харьковской области ВСУ уничтожили большое количество вражеской силы россиян

Детали по потере оккупанта устанавливаются.

В Дергачевском районе Харьковской области украинские силы уничтожили большое количество вражеской силы россиян.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Facebook.

По его словам, Вооруженные силы Украины удерживают позиции обороны, по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны.

"Только что появилась информация об очередных победах Национальной гвардии Украины в Харьковской области", — отметил он.

"Сегодня в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгардии вступило в бой с оккупантами. В результате украинские военные уничтожили большое количество живой силы и техники российского противника. Детали по поводу потерь оккупанта устанавливаются", — подчеркнул Синегубов.

Отдельно он сообщил, что в результате последнего обстрела в Харькове в районе ХТЗ погибли гражданские — мужчина и 9-летний ребенок.

Сутки на Харьковщине сравнительно спокойные. Но для нас каждый обстрел – это болезненное испытание. В результате последнего обстрела в Харькове в районе ХТЗ погибли гражданские — мужчина и 9-летний ребенок. Приносим искренние соболезнования родным. Вооруженные силы Украины держат позиции обороны, по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны. Как только появилась информация об очередных победах Национальной гвардии Украины в Харьковской области. Сегодня в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгардии вступило в бой с оккупантами. В результате, украинские военные уничтожили большое количество живой силы и техники российского противника. Детали по поводу потерь оккупанта устанавливают. Россияне еще не поняли, что им не место на украинской земле, где мужественная армия воюет за свое. Мы отомстим за каждого, кто отдал жизнь в борьбе с агрессором! Читайте проверенное: https://t.me/synegubov Опубликовано Олегом Синегубовым Суббота, 19 марта 2022 г.

Напомним, российские военные, попавшие в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использоваться для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда.

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