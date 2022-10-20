В Харьковской области ВСУ освободили почти 550 населенных пунктов: сколько еще в оккупации

В российской оккупации находится менее двух процентов городов и сел.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили от "русского мира" уже 544 населенных пункта. Во временной российской оккупации остаются 32.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет Общественное.

"На сегодняшний день у нас деоккупировано 544 населенных пункта. Остается под оккупацией 32 — это составляет чуть менее 2%. Впереди у нас очень большое количество работы по возобновлению функционирования государственной власти на этих территориях", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, сначала территории разминируют. После этого в деоккупированных городках и селах работает полиция и органы прокуратуры, фиксирующие преступления на деоккупированных территориях.

Напомним, на освобожденных от россиян территориях области сохраняется очень высокая минная опасность. Накануне в Изюмском районе на мини взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. В результате инидента два человека погибли, четыре человека получили ранения.

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