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В Харьковской области взорвалась машина механизированного разминирования (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Харьковской области взорвалась машина механизированного разминирования (фото)

Фото: ГСЧС Украины

Взрыв произошел во время работ по разминированию линий электропередач.

В Харьковской области взорвалась машина механизированного разминирования Armtrac 400.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, взрыв произошел во время разминировании линий электропередач на деоккупированной территории.

“В результате срабатывания противотранспортной мощной мины фугасного действия взорвался рабочий орган машины Armtrac 400. Таких боеприпасов враг оставил множество в области, они опасны и для гражданского населения, поскольку очень часто устанавливаются с минами-ловушками, которые могут взорваться от малого веса. Соблюдайте правила безопасности, не трогайте подозрительных предметов, а в случае их обнаружения — звоните по телефону 101”, — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что оккупанты ночью нанесли удар по Харькову.

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Дата публикации
Просмотры
1441
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