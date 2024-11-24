В Харьковской области за полгода эвакуировали почти 22 тысячи гражданских

Эвакуированным людям оказывают гуманитарную, психологическую и денежную помощь уже на относительно безопасных территориях в Харькове.

В Харьковской области с мая этого года из опасных районов эвакуировали около 22 тысяч гражданских лиц.

Об этом заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет Укринформ.

«У нас продолжаются меры по эвакуации гражданского населения. Вывозим и детей и взрослое население. Если брать с мая этого года и по сей день, мы уже вывезли почти 22 тыс. гражданского населения по опасным направлениям», — сказал глава области.

Он отметил, что в опасные районы отнесены Волчанское направление Чугуевского района, Липцы, Харьковский район, Купянское направление.

По словам Синегубова, эвакуированным людям оказывают гуманитарную, психологическую и денежную помощь уже на относительно безопасных территориях в Харькове.

«Для таких людей у нас открываются в Харькове центры приема гражданского населения, как ЦНАП, и они зарекомендовали себя очень действенно. Например, по Купянскому такому хабу мы уже за месяц приняли более 4,5 тыс. людей. Люди пользуются всеми услугами, мы такие практики расширим и для других общин, откуда активно эвакуируются люди», — пояснил Синегубов.

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Напомним, принудительную эвакуацию жителей нескольких сел объявили в Харьковской области уже не только для детей, но и для взрослых.