В Харьковской области задержали депутата сельсовета: организовал вывоз зерна в Россию

Служба безопасности задержала депутата Куриловского сельского совета Купянского района, который оказался сторонником "русского мира". Предатель одним из первых начал сотрудничество с оккупантами, организовав вывоз украинского зерна в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что должностное лицо имело в собственности несколько сельхозпредприятий. Именно поэтому решил помогать россиянам с вывозом зерна с востока Украины. Основную часть урожая мужчина должен был отдавать захватчикам, а остатки мог реализовывать на территории страны-агрессорки.

"Для этого он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал уплачивать налоги в бюджет РФ", подчеркивают в сообщении.

По версии следствия, предатель предоставил оккупантам доступ к логистическим складам для базирования и ремонта техники. Кроме того, передавал топливо и мясо скоту.

Фото: Управление СБУ в Харковской области в Facebook

Предателю-депутату сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Пока решают вопрос о содержании под стражей.

Как сообщалось, в Черкасской области обнаружили чиновника-изменника. Сторонник оккупантов призвал к поддержке военных армии страны-агрессора России. Он также оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских граждан.

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