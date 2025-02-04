В Харьковской области задержали шпионов РФ под прикрытием зооволонтеров: как они действовали

Завербовал пару их односельчанин, еще с 2014 года воюющий на стороне России против украинских войск.

В Харьковской области задержали пару, которая под прикрытием зооволонтеров собирала информацию для российской военной разведки.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, задержанные — местный безработный мужчина и его сожительница. Они работали в паре, передавая информацию об объектах для ударов, чтобы россияне могли точнее наносить ракетно-бомбовые удары по Харькову и близлежащим районам.

Для конспирации подозреваемые выдавали себя за волонтеров, помогающих беспризорным животным. Во собственном дворе они оборудовали импровизированное убежище.

Под видом поиска заброшенных животных пара объезжала местность, фиксируя геолокацию для огневого поражения. Кроме того, они выспрашивали информацию у местных жителей.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российской разведкой.

В настоящее время СБУ сообщила им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

Напомним, СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который шпионил за кораблями ВСУ, защищающими морскую акваторию Украины.

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