В Харьковской области задержали сторонника войск Путина: стал "старостой" оккупированного села

Правоохранители разоблачили в Харьковской области сторонника путинской армии. Жителя села Борисовка захватчики назначили "старостой" населенного пункта.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что во время оккупации села вражеской армией мужчина сотрудничал с военными страны-агрессорки. В июне стал псевдостаростой. Кроме того, представил псевдоглава села российский военный во время проведения "торжественного мероприятия". Тогда подозреваемый объявил о начале исполнения своих полномочий.

Правоохранители задержали сторонника "русского мира". Ему доложено о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, российские оккупанты и коллаборанты бегут из Херсона. Пытаются спасти и свои жизни, и жизнь членов семей. Они очень боятся наступления ВСУ, а потому некоторые из них уже перевезли свои семьи в аннексированный Крым.

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