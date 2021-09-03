В Харьковской области зафиксировали вспышку опасной вирусной болезни: где планируют установить карантин

В Харьковской области зафиксировали вспышку опасной вирусной болезни: где планируют установить карантин

Было установлено временные карантинные ограничения по африканской чумы свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа.

В Харьковской области зафиксировали случай африканской чумы свиней. Из-за этого в регионе вводят карантинные ограничения.

Об этом говорится на сайте Харьковской ОГА.

Так, вспышка болезни зафиксировано 1 сентября в НПП "Слобожанский" Богодуховского района. Там было найдено 9 умерших животных. Отобранные пробы от животных направили в Региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы в Полтавской области и уже имеют неутешительный результат.

"2 сентября мы получили экспертизу о подтверждении диагноза африканской чумы свиней. Поэтому было принято распоряжение об установлении временных карантина с АЧС", — сообщил главный государственный ветеринарный инспектор области Дмитрий Волошко.

Из-за этого случая были установлены временные карантинные ограничения по африканской чумы свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа.

"Было определены границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую входят территория НПП" Слобожанский ", часть населенных пунктов с. Оленевское, с. Мурафа, с. Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определили границы временной зоны наблюдения — радиусом 10 км — от внешних границ зоны защиты. Кроме этого, будет проведен учет всего свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения", — сообщают в Харьковской ОГА.

Отмечается, что в настоящее время в области временно запретили перемещение живых свиней из карантинных зон.

Правоохранители сейчас устанавливают, при каких обстоятельствах свиньи заразились африканской чумой.

Напомним, что на территории лесопаркового хозяйства Дарницкого района Киева обнаружен труп дикой свиньи, зараженной Африканской чумой.

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