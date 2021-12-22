В Харьковской области заключенные создали мошенническую схему, благодаря которой обманывали клиентов почты: как она действовала

В Харьковской области заключенные создали мошенническую схему, благодаря которой обманывали клиентов почты: как она действовала

В настоящее время четверо подозреваемых находятся под стражей, еще один человек – под домашним арестом.

В Харьковской области трое заключенных организовали мошенническую схему, благодаря которой наживались на клиентах почтовых служб.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

Как выяснилось, организатор мошеннической схемы — 30-летний заключенный, вовлекавший в незаконную деятельность еще двух осужденных. Вместе они, с помощью двух находящихся на свободе соучастников наживались на доверчивых украинцах.

"Злоумышленники оформляли фиктивные заказы в интернет-магазинах с отправкой наложенным платежом. Далее звонили по телефону продавцам, представляясь сотрудниками почтовой компании, и выпрашивали коды доступа в личные кабинеты. После чего в личных кабинетах на сайте почтовой службы подменяли реквизиты для оплаты экспресс-накладных. В результате деньги покупателей поступали на подконтрольные злоумышленникам счета", – рассказали в пресс-службе Киберполиции Украины.

В настоящее время четверо подозреваемых находятся под стражей, еще один человек – под домашним арестом. В их отношении открыли уголовные производства по факту мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу компьютерных систем. Продолжаются разбирательства.

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