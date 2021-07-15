В Харьковской области заявили о получении более девяти тысяч испорченных COVID-вакцин Pfizer

В Харьковской области заявили о получении более девяти тысяч испорченных COVID-вакцин Pfizer

Два контейнера с американской COVID-вакциной поставили с нарушением "холодовой цепи".

Более девяти тысяч доз вакцины от COVID-19 "Comirnaty", разработанной американской фармкомпанией Pfizer, доставили в Харьковскую область с нарушением "холодовой цепи" транспортировки.

Об этом вечером в среду, 14 июля, сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской облгосадминистрации.

Отмечается, что инцидент произошел еще две недели назад, а прокомментировать его решили после недавнего появления соответствующей видеозаписи в Сети.

"30 июня 2021 года ГП "Укрмедпостач" поставили в КП "Харьковский областной аптечный склад" 21,6 тыс. доз вакцины "Comirnaty" от Pfizer. При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение "холодовой цепи" транспортировки вакцины в двух контейнерах (9 360 доз)", — говорится в сообщении.

Испорченные препараты переместили в зону карантина, а затем вернули в ГП "Укрмедпостач". "Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", — заверили в Департаменте.

В Харьковской ОГА отметили, что получение каждой партии COVID-вакцин фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач".

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"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и в Министерство здравоохранения Украины", — добавили в ХОГА, подчеркнув, что "ни в коем случае не допустят" использования просроченных вакцин и препаратов с нарушением "холодовой цепи" транспортировки в вакцинации жителей Харьковской области.

Ранее в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины "CoviShield" от AstraZeneca. Это произошло потому, что во флаконах с препаратом не было градуировки, и медики не использовали оставленную дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше других.

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