В Харьковской области женщина сорвала со здания государственный флаг и разорвала его: что ей угрожает (фото)

В Харьковской области женщина сорвала со здания государственный флаг Украины, разорвала его и выбросила на землю.

В Харьковской области местная жительница сорвала со здания Ольшанского старостата государственный флаг Украины, разорвала его и выбросила. За это ей грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел в поселке Ольшаны Солоницевской территориальной громады Харьковского района. Там местная жительница сорвала со здания Ольшанского старостата государственный флаг, разорвала его и выбросила.

Уже со временем ее задержали правоохранители.

“В ходе отработки территории полицейские отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 оперативно разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. 30 ноября следователи за процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.1 ст. 338 ("Надругательство над государственными символами") УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы”, – рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что в Киеве сторонник советской символики "заминировал" Офис президента. За ложное сообщение о заминировании мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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