В Харьковской области женщину насмерть сбил поезд: движение парализовано

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Харьковской области под поезд попала женщина. В результате чего потерпевшая скончалась на месте. Движение вагонов заблокировано.
Об этом пишет издание "Depo.Харьков".
Как стало известно, происшествие случилось рядом с поселком Огульцов Валковского района области. Там женщина, личность которой пока неизвестна, попала под поезд. Причины случившегося сейчас устанавливают следователи.
В результате происшествия парализованным оказалось движение других поездов — составы стоят уже около трех часов. Ожидается приезд на место следственно-оперативной группы.
ОБНОВЛЕНО. Предварительно, женщина попала под два поезда. После первого удара ее отбросило на смежные пути. В этот момент навстречу ехал еще один состав, который также совершил наезд на потерпевшую.
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