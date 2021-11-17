В Харьковской области женщину насмерть сбил поезд: движение парализовано

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Харьковской области под поезд попала женщина. В результате чего потерпевшая скончалась на месте. Движение вагонов заблокировано.

Об этом пишет издание "Depo.Харьков".

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Как стало известно, происшествие случилось рядом с поселком Огульцов Валковского района области. Там женщина, личность которой пока неизвестна, попала под поезд. Причины случившегося сейчас устанавливают следователи.

В результате происшествия парализованным оказалось движение других поездов — составы стоят уже около трех часов. Ожидается приезд на место следственно-оперативной группы.

ОБНОВЛЕНО. Предварительно, женщина попала под два поезда. После первого удара ее отбросило на смежные пути. В этот момент навстречу ехал еще один состав, который также совершил наезд на потерпевшую.

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