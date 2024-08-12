В Харьковской области значительно усилили комендантский час: подробности

Ограничения усилились в двух громадах.

В Харьковской области — в Дергачевской и Липецкой общинах с понедельника, 12 августа, усиливают комендантский час. Также запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаски.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской районной государственной администрации (РВА).

Теперь комендантский час в Дергачевской и Липецкой общинах будет действовать с 17:00 до 9:00

В Липецкой громаде ограничения затронут следующие населенные пункты: Глубокое; Липцы; Борисовка; Борщева; Веселое; Зеленое; Красное; Лукьянцы; Мороховец; Нескучное; Олейниково; Победа; Бдительная; Слобожанское; Стрелка; Терновая; Малое Веселое.

В Дергачевской громаде комендантский час усилили в населенных пунктах: Казачья Лопань; Алисовка; Бугаевка; Большие Проходы; Большая Яруга; Гоптовка; Гранов; Дементиевка; Дубовка; Кочубеевка; Кудеевка; Лобановка; Малые Проходы; Новая Казачья; Токаревка; Токаревка Вторая; Цуповка; Шевченко; Шопино; Ветеринарный.

"В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без разрешений", — пишет Харьковская РВА.

Как сообщалось, в Донецкой области ввели новые правила комендантского часа. В зависимости от расстояния до фронта на территориях будут действовать два графика комендантского часа.

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