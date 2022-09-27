В Харьковской ОВА подтвердили освобождение ВСУ еще одного населенного пункта в области

В Харьковской области освобожден от оккупантов еще один населенный пункт.

Вооруженные силы Украины отразили у оккупантов Купянск-Узловой.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, поселок был освобожден в результате успешной контрнаступательной операции.

Синегубов отметил, что сейчас под контролем российских оккупантов находятся 6% территории области, но после успешной операции ВСУ этих процентов стало меньше.

Отметим, что Купянск-Узловой захватили в первый день вторжения, а поскольку там расположена железнодорожная станция, то по железной дороге перебрасывали боеприпасы из Белгорода.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что Россия противостоит коллективному Западу, поэтому для защиты, по словам диктатора, необходимо провести частичную мобилизацию.

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