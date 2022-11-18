В Херсон поедет первый поезд: им воспользуются пассажиры, купившие "билет к победе"

В Херсон запускают первый поезд. Им поедут пассажиры, желающие воспользоваться "билетом к победе".

"Укрзализныця" запускает первый поезд из Киева в Херсон. Он поедет уже сегодня, 18 ноября, в 22.14.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Укрзализныця запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники", – рассказал Хлань.

Депутат подчеркнул, что поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным.

Напомним, в освобожденный от российских оккупантов Херсон отправили еще 210 терминалов спутниковой связи Starlink. В течение двух недель по области появится еще 60 точек Wi-Fi.

Кроме того, на деоккупированной части Херсонщины вернули электроснабжение в три населенных пункта — Великую Александровку, Новодмитровку и Староселье, а в областном центре "Укрпочта" открывает первые два отделения и начинает выплаты пенсий.

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