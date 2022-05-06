В Херсон приехал путинский прихвостень и заявил, что "Россия здесь навсегда"

Секретарь генерального совета путинской партии "Единая Россия" Андрей Турчак приехал в оккупированный Херсон и заявил, что якобы "Россия здесь навсегда".
Турчак считает, что украинский Херсон "будет жить и развиваться вместе с Россией".
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
"Россия здесь навсегда. В этом не должно быть сомнений. Никакого возвращения в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, будем развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, людьми, проживающими здесь", — заявил Турчак.
Однако, по словам Путинского прихвостня, "статус области в любом случае определяют сами жильцы".
Напомним, заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.
Кроме того, советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.
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