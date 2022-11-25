В Херсон скоро вернется свет: местным дали важные советы, чтобы сохранить электроприборы от поломок

В Херсон и близлежащие населенные пункты уже скоро вернется электроэнергия. Местным дали советы, как сберечь электроприборы от поломок и не перегрузить сеть.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич просит херсонцев оставить включенным только свет в домах, чтобы не перегрузить электросеть. Со временем можно будет включить другие приборы.

Об этом он написал в своем телеграмме.

"Херсонцы, чтобы ваши электроприборы не сгорели, не включайте их, как только появится свет. Возможны колебания напряжения от 190 до 260 вольт. Оставьте включенным только освещение", — призвал глава области.

Янушевич просит не перегружать электросеть, потому что она может не выдержать. В таком случае местные могут снова остаться без света.

"Как только ситуация с электроснабжением стабилизируется, можете постепенно включать бытовые электроприборы. Если замечаете колебания напряжения, сразу выключайте все приборы. Прошу максимально серьезно отнестись к этой просьбе! Также предупредите близких!" – призвал Янушевич.

Напомним, российские военные в четверг, 24 ноября, массово обстреляли жилые районы Херсона. Число погибших возросло до 7 человек, еще 21 человек получил травмы.

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