В Херсоне 18-летний ранее судимый изнасиловал пожилую соседку / © Freepik

В Херсоне 18-летний злоумышленник избил и изнасиловал 71-летнюю соседку.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Инцидент произошел вчера, 10 августа. В полицию позвонила местная жительница и сообщила, что ее соседку изнасиловали.

Как оказалось, 18-летний злоумышленник разбил окно в доме 71-летней соседки, проник внутрь помещения, избил пожилую женщину и изнасиловал ее.

У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы тела и доставили в больницу. Юного злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Как оказалось, в свои 18 он уже был ранее судим за имущественные преступления.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. "изнасилование". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

