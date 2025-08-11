- Дата публикации
В Херсоне 18-летний злоумышленник избил и изнасиловал 71-летнюю соседку
Полицейские «по горячим следам» задержали 18-летнего насильника пенсионерки.
В Херсоне 18-летний злоумышленник избил и изнасиловал 71-летнюю соседку.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Инцидент произошел вчера, 10 августа. В полицию позвонила местная жительница и сообщила, что ее соседку изнасиловали.
Как оказалось, 18-летний злоумышленник разбил окно в доме 71-летней соседки, проник внутрь помещения, избил пожилую женщину и изнасиловал ее.
У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы тела и доставили в больницу. Юного злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Как оказалось, в свои 18 он уже был ранее судим за имущественные преступления.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. "изнасилование". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области парни 15 и 20 лет изнасиловали своего 14-летнего знакомого и сняли это на видео.