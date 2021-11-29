В Херсоне 20-метровый фонтан из нечистот залил пять частных домов

В Херсоне 20-метровый фонтан из нечистот залил пять частных домов

В горсовете пообещали потерпевшим компенсацию, но ущерб еще считают.

В Херсоне 20-метровый фонтан из нечистот залил двор и жилье пяти частных домов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 ноября.

Отмечается, что авария на напорном канализационном трубопроводе произошла в одном из микрорайонов города. Местные жители, спасатели и работники водоканала сейчас выгребают нечистоты из домов.

Люди говорят, что жаловались на порыв, когда его заметили. Но к ним никто не ехал, пока нечистоты не стали бить фонтаном. Выяснилось, что коллектору больше полувека, порывы на нем были и раньше, но денег на замену труб в городе так и не нашли. Стоки из микрорайона перекачивают в другой коллектор.