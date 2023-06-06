В Херсоне эвакуировали уже более 740 человек: какая ситуация в области из-за подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне и области объявили эвакуацию населения из-за подрыва Каховской ГЭС.

В Херсоне по состоянию на 10:00 6 июня эвакуированы уже 742 человека из-за подтопления в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Работаем. Помогаем гражданам на освобожденной правобережной части Херсонщины. Переживаем за наших людей, которые остались на временно оккупированной левобережной части региона, потому что для российских террористов жизнь не имеет никакой ценности", – прокомментировал Клименко.

Как рассказали в МВД, вода в Херсонскую область прибывает, ситуация осложняется тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Эвакуационные группы ищут другие пути.

В настоящее время около 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления. Большинство из них – временно оккупированы.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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