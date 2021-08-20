В Херсоне гигантский флагшток с трезубцем при установке упал на Lexus (видео)

В Херсоне гигантский флагшток с трезубцем при установке упал на Lexus (видео)

Конструкция повредила припаркованный автомобиль.

В Херсоне на набережной упал флагшток, который утром 20 августа устанавливали ко Дню Независимости.

Об этом пишет Kherson.net.ua.

Также читайте Гигантские флаги и воздушные поздравления: как в разных уголках Украины отметили День Флага

При падении конструкция повредила припаркованный автомобиль Lexus. Предполагалось, что флагшток станет самым высоким в области — вместе с трезубцем он достигает почти 73 метров.

Отметим, что ко Дню Независимости по инициативе президента в 17 областях собирались установить высокие флаги.

Так, ко Дню Флага Украины, 23 августа, будет возведен монумент-флагшток, который будет иметь вокруг себя 24 крылья, символизирующие 24 области Украины и Крым.

Напомним, ранее на пресс-конференции Владимира Зеленского презентовали официальный символ 30-летия Независимости Украины. Авторы этого символа — львовяне, которые бесплатно его разработали. Он символизирует расцвет Украины.

Украина в этом году 24 августа будет праздновать 30-ю годовщину Независимости. По случаю праздника состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране, которые продлятся от 22 до 24 августа. Больше о программе мероприятий читайте в материале.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку