В Херсоне, Харькове и Полтаве прозвучали взрывы – мониторинговые каналы

В ночь на 2 сентября 2024 года в Херсоне и Полтаве прогремели взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Позже они заявили о повторных взрывах в Полтаве.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.

Несколько беспилотников кружат по Украине.

В воздухе находятся около 20 беспилотников.

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Накануне, 31 августа, враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района, где повредил грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

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