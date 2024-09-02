В Херсоне, Харькове и Полтаве прозвучали взрывы – мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 2 сентября 2024 года в Херсоне и Полтаве прогремели взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Позже они заявили о повторных взрывах в Полтаве.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.
Несколько беспилотников кружат по Украине.
В воздухе находятся около 20 беспилотников.
Накануне, 31 августа, враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района, где повредил грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.
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