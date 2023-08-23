В Херсоне из-за обстрела россиян ранена 80-летняя женщина: детали

Так, в результате очередного удара врага по Херсону пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Что известно

Как отмечают правоохранители, 23 августа около 13:15 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон. Один из российских снарядов попал в летнюю кухню частного домовладения. Ранение получила 80-летняя хозяйка, ее госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

По предварительным данным, оккупанты совершили артиллерийский обстрел. Так, прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Осуществляются первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Напомним, в ночь на 23 августа кафиры ударили по Херсону. Они попали в детсад и жилые дома. В результате атаки пострадали шесть человек.

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