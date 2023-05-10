В Херсоне коллаборант охранял российскую тюрьму: как его наказали

Коллаборант помогал охранять "камеры" и "периметр" в "исправительном учреждении", где содержали репрессированных украинцев.

Бывшего чиновника государственного учреждения "Северная исправительная колония (№90)" в Херсоне, после захвата города пошедшего на сотрудничество с врагом, признали виновным в коллаборационной деятельности. Он приговорен к 8 годам тюрьмы с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет и конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении говорится, что в ходе расследования были собраны безоговорочные доказательства вины бывшего охранника российской тюрьмы, действовавшей во время временной оккупации Херсона.

В частности, после того, как оккупанты предложили ему "должность" в созданном агрессором "исправительном учреждении", злоумышленник согласился и добровольно написал "заявление" на вступление в оккупационный орган.

Коллаборант был назначен в состав подразделения охраны российского режимного объекта, в который свозили репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления. В этой тюрьме оккупанты пытали украинских граждан, пытаясь склонить их к сотрудничеству с врагом. Обвиняемый помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской тюрьмы.

В СБУ уточнили, что после освобождения города злоумышленник решил скрыться в Одессе, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники украинской спецслужбы установили место его нахождения и задержали.

На основании полученных материалов суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 8 лет тюрьмы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет и конфискацией имущества", — сообщили в СБУ.

Напомним, ранее во Львове судили коллаборанта, который с первых дней полномасштабной войны России против Украины, поддерживал оккупантов и отрицал зверства в Буче.

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