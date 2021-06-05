В Херсоне квартирант убил молотком хозяйку квартиры в день передачи денег

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Херсоне задержали 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве 71-летней женщины, у которой он арендовал квартиру.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Женщина договорилась со своим знакомым поехать к арендатору за деньгами. За 20 минут до назначенного времени пенсионерка позвонила знакомому и сообщила, что она уже в квартире и будет ждать его внутри.

Мужчина приехал на место, но дверь никто не открыл, а на телефонные звонки женщина не отвечала. Мужчина несколько часов ждал женщину под подъездом, а потом пошел к соседке и сообщил всю ситуацию. Та вызвала полицию.

После аварийного открытия дверей, копы обнаружили пенсионерку без сознания, в крови, с травмами. Там же нашли молоток со следами крови.

Женщину в тяжелом состоянии срочно доставили в больницу, где она умерла.

Полиция Херсонской области

За несколько часов подозреваемого арендатора задержали в микрорайоне Таврический.

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Херсонской области жестоко убили женщину прямо в ее доме, пока муж спал.

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