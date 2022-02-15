В Херсоне маршрутка с пассажирами попала в ДТП: на место аварии приехали копы и скорая

В Херсоне маршрутка с пассажирами попала в ДТП: на место аварии приехали копы и скорая

В ДТП травмировались три человека.

В Херсоне на пересечении улиц Ришельевской и Театральной произошло ДТП с участием маршрутки. Три человека получили травмы. На месте аварии работает полиция.

Об этом сообщили на странице Херсонского городского совета в Facebook.

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На месте дорожно-транспортного происшествия полицейские предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant, двигаясь по улице Ришельевской и выезжая на перекресток с Театральной, не предоставил преимущества в движении маршрутному автобусу, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения кареты "скорой помощи" доставили в больницу трех участников ДТП – водителя автомобиля и двух пассажиров автобуса. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции.

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