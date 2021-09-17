В Херсоне мать оставила двоих детей на прабабушку и исчезла: женщина обратилась в полицию

В Херсоне мать оставила двоих детей на прабабушку и исчезла: женщина обратилась в полицию

Сейчас правоохранители ищут горе-мать.

В Херсоне мать оставила двух маленьких детей, 7 и 11 лет на свою 74-летнюю бабушку изникла в неизвестном направлении.

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Об этом сообщают "Новости Херсона" со ссылкой на пресс-служб Нацполиции в Херсонской области.

Бабушка за правнуками ухаживала, но, так и не дождавшись внучки, обратилась к сотрудникам полиции за помощью.

Женщина рассказала, что дети находились у нее длительное время, но ее пенсии не хватает, к тому же дети заболели и необходимы были деньги на лекарства.

В силу этих причин, а также в силу своего возраста и проблем со здоровьем, пенсионерка вынуждена была отказаться от детей.

Местонахождение отца детей также неизвестно. Сотрудники социальных служб и полиции приняли решение об изъятии несовершеннолетних и помещения их в детскую больницу.

Поиски горе-родителей продолжаются.

Напомним, что в Волынской области женщина бросила в неделю 4 детей и выпивала в соседнем районе. Полиция разыскала горе-мать.

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