В Херсоне мать оставила двоих детей на прабабушку и исчезла: женщина обратилась в полицию

Сейчас правоохранители ищут горе-мать.
В Херсоне мать оставила двух маленьких детей, 7 и 11 лет на свою 74-летнюю бабушку изникла в неизвестном направлении.
Об этом сообщают "Новости Херсона" со ссылкой на пресс-служб Нацполиции в Херсонской области.
Бабушка за правнуками ухаживала, но, так и не дождавшись внучки, обратилась к сотрудникам полиции за помощью.
Женщина рассказала, что дети находились у нее длительное время, но ее пенсии не хватает, к тому же дети заболели и необходимы были деньги на лекарства.
В силу этих причин, а также в силу своего возраста и проблем со здоровьем, пенсионерка вынуждена была отказаться от детей.
Местонахождение отца детей также неизвестно. Сотрудники социальных служб и полиции приняли решение об изъятии несовершеннолетних и помещения их в детскую больницу.
Поиски горе-родителей продолжаются.
Напомним, что в Волынской области женщина бросила в неделю 4 детей и выпивала в соседнем районе. Полиция разыскала горе-мать.