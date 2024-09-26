В Херсоне мужчина написал заявление об отказе от мобилизации: наказали ли его

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.

В Херсоне к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался получать повестку.

Об этом идет речь в приговоре Херсонского городского суда Херсонской области.

По данным суда, в декабре 2023 года мужчину признали годным к мобилизации, однако он отказался получать и повестку и уклонился от мобилизации. Также он написал заявление об отказе от военной службы.

На суде мужчина вину признал частично. Он отметил, что "не желает проходить военную службу, потому что волнуется за свою жизнь и здоровье. Также указывал, что у него есть определенные заболевания, связанные с сердцем, из-за которых он не может проходить службу".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Черниговской области мужчина получил повестку и заявил, что перед мобилизацией его должны бесплатно вылечить.

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