В Херсоне на месте флагштока, который разбил Lexus чиновника, планируют установить новый

В Херсонской ОГА говорят, что конструкция не подлежит реставрации.

В Херсоне, на месте флагштока, который упал во время установки к празднованию Дня Независимости, планируют установить новый. Поврежденая конструкция не подлежит восстановлению, поэтому ее намерены передать подрядчику.

Об этом рассказал заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Эдуард Науменко, пишет Kherson.net.ua

Также чиновник отметил, что компания-подрядчик, согласно договору, должна была получить оплату в сумме 8 миллионов гривен только после полного выполнения работ. Поэтому, скорее всего, будет решаться вопрос по установке новой конструкции.

Напомним, что в Хеpcони при установлении упал самый высокий флагшток с трезубцем в регионе. Но во время установки что-то пошло не так и он упал на припаркованный автомобиль Lexus. По данным местных СМИ, автомобиль принадлежит местному чиновнику. Кстати, автомобиля Lexus в его декларации нет.

Новости Украины: в Херсоне, флагшток, который должны были открыть ко дню флага, упал на авто

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