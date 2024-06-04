В Херсоне на рынке ТЦК и полиция пытались задержать парня: их забросали помидорами и покусали

Херсонский областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент. А в полиции пожаловались на мать парня, которая якобы искусала их работника.

Уж наверняка каждый день в Украине не обходится без скандалов с ТЦК. Так, сегодня на рынке в Херсоне мужчины в военной форме, вероятно, трудящиеся ТЦК и полицейский пытались силой задержать мужчину, но его "отбивали" другие люди, преимущественно женщины и пенсионеры.

Соответствующее видео появилось в местных пабликах.

На кадрах видно, как продавцы и посетители рынка – преимущественно женщины и пожилые люди – пытаются "отбить" молодого человека, которого пытались задержать. В ход пошли помидоры и пластиковые бутылки.

В Херсоне на рынке ТЦК и полиция пытались задержать парня: их забросали помидорами

Херсонский областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.

Реакция полиции: мать парня укусила правоохранителя

В полиции Херсонской области рассказали, что на территории рынка в Корабельном районе Херсона полицейские совместно с представителями ТЦК осуществляли меры по документированию административных правонарушений. Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и стал вести себя агрессивно.

"В этот момент, препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина скрылся", – говорится в сообщении.

Нарушительницей оказалась 60-летняя местная жительница. В полиции отметили, что парень по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.

Даже в таком инциденте можно найти позитив

В местном паблике "Херсон: война без фейков" отметили, что даже в таком инциденте можно рассмотреть положительный момент.

"Народ чувствует сотрудников полиции и ТЦКашников, как "родных объектов", то есть не слишком боится их и противодействует.

За все время оккупации я никогда не видел толпу, которая отбивала бы человека во время похищения россиянами (в плен). Хотя видео/ситуаций с похищениями людей в публичных местах тогда хватало.

Вывод? Население Херсона понимало, что оккупанты отбитые на голову и могут что-то отстрелить. Наши силовики – понятные и знакомые люди, можно начинать бой пластиковыми бутылками. Пройденная оккупация придала людям смелости и решительности", – говорится в сообщении.