В Херсоне на рынке ТЦК и полиция пытались задержать парня: их забросали помидорами и покусали

Херсонский областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент. А в полиции пожаловались на мать парня, которая якобы искусала их работника.
Уж наверняка каждый день в Украине не обходится без скандалов с ТЦК. Так, сегодня на рынке в Херсоне мужчины в военной форме, вероятно, трудящиеся ТЦК и полицейский пытались силой задержать мужчину, но его "отбивали" другие люди, преимущественно женщины и пенсионеры.
Соответствующее видео появилось в местных пабликах.
На кадрах видно, как продавцы и посетители рынка – преимущественно женщины и пожилые люди – пытаются "отбить" молодого человека, которого пытались задержать. В ход пошли помидоры и пластиковые бутылки.
Херсонский областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.
Реакция полиции: мать парня укусила правоохранителя
В полиции Херсонской области рассказали, что на территории рынка в Корабельном районе Херсона полицейские совместно с представителями ТЦК осуществляли меры по документированию административных правонарушений. Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и стал вести себя агрессивно.
"В этот момент, препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина скрылся", – говорится в сообщении.
Нарушительницей оказалась 60-летняя местная жительница. В полиции отметили, что парень по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.
Даже в таком инциденте можно найти позитив
В местном паблике "Херсон: война без фейков" отметили, что даже в таком инциденте можно рассмотреть положительный момент.
"Народ чувствует сотрудников полиции и ТЦКашников, как "родных объектов", то есть не слишком боится их и противодействует.
За все время оккупации я никогда не видел толпу, которая отбивала бы человека во время похищения россиянами (в плен). Хотя видео/ситуаций с похищениями людей в публичных местах тогда хватало.
Вывод? Население Херсона понимало, что оккупанты отбитые на голову и могут что-то отстрелить. Наши силовики – понятные и знакомые люди, можно начинать бой пластиковыми бутылками. Пройденная оккупация придала людям смелости и решительности", – говорится в сообщении.
Напомним, что 3 июня в Киеве вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов произошла потасовка между гражданскими и работниками ТЦК. В частности, двое военкомов, судя по видео, угрожают нескольким женщинам и пытаются их ударить, когда те хотят помешать задержанию прохожих мужчин.
Также мы писали, что во Львовской области представители ТЦК на авто сбили велосипедиста, который от них бежал.
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