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В Херсоне наконец-то появился свет: "Справились чуть больше чем за неделю"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Херсоне наконец-то появился свет: "Справились чуть больше чем за неделю"

Когда и как подавать показатели счетчика электроэнергии / Фото: pixabay.com

После двух недель деоккупации в Херсоне починили электросеть. Местные наконец-то получат свет в доме.

В недавно освободившемся Херсоне наконец-то появилась электроэнергия. Свет сначала дают на критическую инфраструктуру города, а дальше подключат бытовых потребителей.

Об этом 26 ноября сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Подали электричество в Херсон. Как и обещали — справились чуть больше недели", — написал он в телеграмме.

Тимошенко рассказал, что в первую очередь подают мощности на критическую инфраструктуру города. Немного позже свет появится и у бытовых потребителей.

"Спасибо всем, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полиции, электрикам со всей Украины, руководителям Херсонской и Николаевской ОВА", — написал заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич рассказал, как сохранить электроприборы от поломок и не перегрузить сеть после возвращения света. Он попросил херсонцев оставить включенным только свет в домах. Со временем можно будет включить другие приборы.

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Дата публикации
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