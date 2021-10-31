В Херсоне наркозависимый злоумышленник захватил в заложницы продавщицу и угрожал ей ножом (фото)

В Херсоне наркозависимый злоумышленник захватил в заложницы продавщицу и угрожал ей ножом (фото)

Злоумышленнику грозит 15 лет заключения.

В Херсоне в одном из кафе мужчина с ножом напал на работницу и требовал у нее якобы невозвращенные деньги. Когда на место приехала полиция охраны, злоумышленник забежал в расположенный под заведением магазин и взял в заложницы продавщицу.

Об этом идет речь на сайте полиции в Херсонской области.

Инцидент произошел в микрорайоне "Таврический" 30 октября. Там после приезда наряда УПО злоумышленник забежал в помещение магазина где подбежал к кассе, схватил продавщицу и приставил к ее горлу нож. Правоохранители начали переговоры со злоумышленником, во время которых дали возможность вместе преступнику с "заложницей" выйти наружу.

На улице полицейские сразу разоружили и задержали нападающего. Злоумышленником оказался 30-летний безработный наркозависимый местный житель. Пострадавшие женщины в возрасте 26 и 39 лет не получили ранений.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному может грозить 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области рано утром 16 июля неизвестный мужчина напал на продавщицу одного из магазинов. Злоумышленник ударил ее, а потом начал душить палкой.

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