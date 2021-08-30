В Херсоне неизвестные нанесли нацистскую татуировку бездомной кошке: фото

Кишка жила в одном из подъездов.

В Херсонской области неизвестные набили бездомной кошке татуировку на ухе — нацистский символ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная зоозащитница Елена Таран.

"Они сделали ей татуировку фашистского символа. Не в заборе, не у себя на лбу, а на ушках в маленького существа! Это разве смешно?", — отметила Таран.

Таран считает, что с кошки поиздевались, чтобы самоутвердиться. Сделали это с помощью беззащитного 1,5-килограммового котенка. По словам Зоозащитница, кошку весной кто-то подбросил в подъезд. Где она и слонялась.

"Знаете, в теме зоозащиты мои глаза многое видели, а нервы чуть, но выдерживали. Однако этот факт — уже просто ни в какие ворота", — возмутились она.

жестоко поиздевался над ним. Сначала он его избил, а потом живьем закопал в землю. Пытки ради просмотров: в Запорожской области зоозащитники разоблачили живодеров Как сообщалось, в Мариуполе Донецкой области владелец котаСначала он его избил, а потом живьем закопал в землю.

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