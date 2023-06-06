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В Херсоне обесточили один из микрорайонов после подрыва Каховской ГЭС

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1215
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне обесточили один из микрорайонов после подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне обесточили один из микрорайонов после подрыва Каховской ГЭС. / Фото: ТСН.ua

В Херсоне обесточен один из микрорайонов в целях безопасности.

В Херсоне из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС обесточен микрорайон Корабел.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Сообщаю! Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности", — написал он.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС на последствия.

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Дата публикации
Просмотры
1215
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