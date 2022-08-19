В Херсоне оккупанты нашли у местного жителя украинский флаг: мужчину вывезли в неизвестном направлении

В частности, страдают проукраинско настроенные граждане. Так, в Херсоне оккупанты ворвались с обысками в дом местного жителя, а затем похитили его.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По словам руководителя области, у мужчины нашли украинский флаг. После этого его заломили и увезли в неизвестном направлении. В настоящее время местонахождение херсонца неизвестно.

Кроме того, российские военные похитили главу Верхнерогачицкой тергромады. Руководительница не согласилась сотрудничать с оккупантами. Ее забрали из собственного дома и увезли в неизвестном направлении. Где сейчас она находится, неизвестно.

На временно захваченной Херсонской области россияне пытаются находить граждан, имеющих украинскую позицию. В частности, россияне призывают местных жителей сообщать о "подозрительных лицах" — активистах и общественных деятелях. За это обещают денежное вознаграждение.

Как сообщалось, российские захватчики на оккупированную территория Херсонской области угрожают родителям выселением и конфискацией имущества, если они не отдадут своих детей на обучение в захваченные школы. В частности, они будут оштрафованы на 148 тысяч рублей.

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