В Херсоне оккупанты "освободили" от заключенных колонию, а в город, как саранча, лезут кадыровцы

В Херсоне оккупанты готовятся к обороне города.

В Херсоне и вокруг города оккупанты проводят мероприятия по подготовке к обороне.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

По информации Генштаба, во время так называемой эвакуации из исправительной колонии №90 города Херсон оккупанты вывезли заключенных. Территорию исправительного учреждения россияне используют для размещения личного состава и военной техники.

"В населенных пунктах вблизи города Херсон враг принимает меры по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни "росгвардейцев". На Новой Каховке российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Новой Каховке российские оккупанты принялись принудительно эвакуировать людей с побережья Днепра, а всю имеющуюся в городе спецтехнику и лекарства вывезли в Крым.

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