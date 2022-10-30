В Херсоне оккупанты "освободили" от заключенных колонию, а в город, как саранча, лезут кадыровцы

В Херсоне оккупанты готовятся к обороне города.
В Херсоне и вокруг города оккупанты проводят мероприятия по подготовке к обороне.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
По информации Генштаба, во время так называемой эвакуации из исправительной колонии №90 города Херсон оккупанты вывезли заключенных. Территорию исправительного учреждения россияне используют для размещения личного состава и военной техники.
"В населенных пунктах вблизи города Херсон враг принимает меры по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни "росгвардейцев". На Новой Каховке российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Новой Каховке российские оккупанты принялись принудительно эвакуировать людей с побережья Днепра, а всю имеющуюся в городе спецтехнику и лекарства вывезли в Крым.
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